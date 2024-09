«Unseren Körper ehren»: Melania Trump verteidigt Nacktbilder

Zur Untermauerung ihrer These zeigt sie dann bekannte Beispiele aus der Kunstgeschichte. Das Gemälde «Die grossen Badenden» von Paul Cézanne (1839–1906) etwa, oder Michelangelos (1475–1564) berühmte Statue von David. Dass Melania Trump ihre Fotos in eine Reihe mit diesen Werken stellte, sorgte in den Kommentaren für reichlich Spott. Sie wurde darauf hingewiesen, dass in Florida eine Schuldirektorin entlassen wurde, weil sie Kindern Bilder von Michelangelos David zeigte. Florida wird von Donald Trumps republikanischer Partei regiert.