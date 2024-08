Unsterblich dank Millennium-Trilogie: Stieg Larsson wäre 70 geworden

Wie das «Schweizer Radio und Fernsehen» (SRF) schrieb, hatte Larsson zum Zeitpunkt seines Todes eine langjährige Lebensgefährtin, Eva Gabrielsson (70, Memoiren «There Are Things I Want You to Know» About Stieg Larsson and Me«), aber keine Kinder. Und so machte der unerwartete Erfolg der Geschichten um den hartnäckigen Enthüllungsjournalisten Michael Blomkvist und die geniale Meisterhackerin Lisbeth Salander Larssons Bruder Joakim und seinen Vater Erland zu »Multimillionären".