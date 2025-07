«Untamed» verlängert: Netflix-Erfolg erhält zweite Staffel

In 81 Ländern auf Platz eins

Schon in den ersten Tagen nach Veröffentlichung stiess die Mystery–Serie mit dem ehemaligen Hulk–Darsteller Bana die dritte «Squid Game»–Staffel vom Netflix–Thron. In 81 Ländern, darunter auch Deutschland, setzte sich die Produktion auf Nummer eins der Charts des Streamingdienstes und fuhr vom 14. bis 20. Juli weltweit überaus starke 24,6 Millionen Views ein. In der Folgewoche kamen noch einmal 26,1 Millionen Views hinzu.