Unter Drogen gesetzt? Tara Reid erstattet Anzeige nach Hotel-Vorfall

Ein besonders beunruhigendes Detail: Der Mann, mit dem Reid die Zigarette geraucht hatte, habe ihr am folgenden Tag Videos von ihr geschickt. Sie habe den Eindruck gewonnen, er wolle sie damit erpressen und habe angedeutet, die Veröffentlichung der Aufnahmen verhindern zu können. Zudem habe er ihr mitgeteilt, dass sie den Sicherheitsdienst auf ihn angesetzt habe und er habe bestätigt, dass sie nur ein Getränk zu sich genommen hatte. In ihrer Anzeige erklärt Reid unmissverständlich: Sie sei bereit, den Fall vor Gericht zu bringen.