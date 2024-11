«Unter Feuer»: So wird der neue Dresden-«Tatort»

Lohnt sich das Einschalten beim «Tatort: Unter Feuer»?

Ja, aber... Zugegeben, die Geschichte vom «Tatort: Unter Feuer» ist nicht gerade neu und schon unzählige Male in unterschiedlichsten Ausführungen erzählt worden: Gute Polizisten jagen böse Polizisten, die seit Jahren ihr korruptes Unwesen treiben. Und dazwischen gibt es auch noch neutrale Polizisten, die zwar alles ahnen, aber aus Opportunismus und Angst die Klappe halten. In diesem Setting spielt auch der aktuelle Dresden–Krimi, macht darin seine Sache aber recht ordentlich. So hält der Film in den 90 Minuten seinen Spannungsbogen, kommt mit der ein oder anderen interessanten Wendung um die Ecke und verknüpft auch noch die persönliche Geschichte von Kommissarin Winkler mit dem aktuellen Fall.