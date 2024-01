Unter richtigen Bedingungen: Neve Campbell offen für «Scream»-Rückkehr

Gibt es erstmals seit Monaten voller Rausschmisse und Rücktritte wieder positive Nachrichten zu dem geplanten siebten Teil der Horror–Reihe «Scream»? Darauf deuten zumindest die jüngsten Aussagen der einstigen Hauptdarstellerin Neve Campbell (50) hin. Ihre Figur Sidney Prescott war in Teil fünf nur noch eine Nebenfigur und fehlte im sechsten Film gar komplett, weil sie mit der angebotenen Gage nicht zufrieden war. Eine Rückkehr zum Franchise schliesst sie jedoch nicht aus, wie nun das Branchenportal «The Hollywood Reporter» berichtet – allerdings nur unter ihren Bedingungen, wie sie im Rahmen der BAFTA Tea Party am Samstagnachmittag in Beverly Hills verriet.