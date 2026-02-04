Unter Tränen: Marius Borg Høiby beschuldigt vor Gericht die Presse

Zu diesen Aussagen bezog Høiby anschliessend Stellung. Der besagte Abend sei nur einer von vielen Partyabenden gewesen, so der Kronprinzessinnen–Sohn. Er habe die Klägerin und weitere Gäste unbemerkt von seiner Familie in den Keller von Schloss Skaugum gebracht. Entgegen ihrer Aussage habe er dort wie schon Jahre zuvor einvernehmlichen Sex mit der Frau bei Bewusstsein gehabt, die zuvor schon mit ihm geflirtet und ihm sexuelle Nachrichten geschrieben habe. An die ihm vorgeworfenen Handlungen sowie weitere Details zum Abend konnte er sich auch nach mehrfachem Nachfragen «nicht erinnern», er habe Alkohol und Kokain konsumiert.