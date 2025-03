«Unter uns»: Dieser Schauspieler übernimmt die Rolle des Ferhat

Ein neues Gesicht für «Unter uns»: Harun Yildirim wird schon kommende Woche als Ferhat Gülek in der RTL–Daily zu sehen sein. Wie nun mitgeteilt wurde, ist der Schauspieler ab dem 27. März (im linearen TV bei RTL, ab dem 20.3. auf RTL+) in der Serie dabei. Harun Yildirim ist unter anderem auch aus «Die Eifelpraxis» oder «Die Pfefferkörner» bekannt und soll Ferhats Geschichte in der Schillerallee weiterführen.