«Unter uns»: Drei Abschiede stehen an

So verabschieden sich die Rollen

Ihre Krankheit zwingt Mareike Ott (Mirja du Mont), die Schillerallee zu verlassen. In Folge 6.879 am 2. Juni ist sie das letzte Mal zu sehen. Till Weigel (Constantin Lücke) will nicht ohne seine grosse Liebe leben und folgt ihr. Er wird damit in Folge 6.890 am 20. Juni seinen letzten Auftritt haben. Conor Weigel (Yannik Meyer) hat dagegen zu kämpfen und muss in die Entzugsklinik - sein Abschied steht in Folge 6.886 am 14. Juni an.