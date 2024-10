«Unter uns»: Margot Weigel kehrt zurück in die Schillerallee

Seit 30 Jahren ist «Unter uns» eine der beliebtesten Serien im deutschen Fernsehen. Am 28. November 1994 flimmerte die Serie erstmals über die Bildschirme. Eine, die von Anfang an mit dabei war: Christiane Maybach (1927–2006) in der Rolle der Hausbesitzerin Margot Weigel. Maybach starb 2006 an einer Krebserkrankung und Margot Weigel wenig später den Serientod. Zum 30. Jubiläum von «Unter uns» kehrt die langjährige Figur nun aber auf die Bildschirme zurück – mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz.