«Unter uns»: Serien-Urgestein Kai Noll kehrt als Rufus Sturm zurück

Rufus Sturm wird in einer neuen Folge am 25. April die Schillerallee besuchen. Dafür verlässt er seine beiden Töchter Lili (Sarah Bogen, 32) und Romy (Sarah Ulrich, 33) in Afrika. Bei seinem Besuch hat Rufus laut RTL «einige Überraschungen im Gepäck». In wie vielen Folgen Kai Noll bei «Unter uns» (auch bei RTL+) zu sehen sein wird, hat der Sender nicht verraten.