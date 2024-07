«Unter uns»-Star Penelope Frego zieht im «Playboy» blank

Penelope Frego, die 1992 in Bozen geboren wurde, erlernte das Schauspiel an der Kölner Schauspielschule Keller und stand 2017 erstmals vor der Kamera. Zu sehen war sie unter anderem in «SOKO Köln». Seit Oktober 2023 spielt sie die Rolle der Richter–Tochter Bettina Körner in der RTL–Serie «Unter uns», zuletzt war sie zudem in einer Nebenrolle im Kinofilm «Girl You Know It's True» zu sehen.