«Unter uns»-Star Tabea Heynig ziert mit 54 Jahren den «Playboy»

34 Jahre später geht der Traum vom «Playboy»–Cover nun also in Erfüllung – und das ausgerechnet in einem besonderen Jahr für die Schauspielerin. Denn sie feiert bei «Unter uns», wo sie seit 2009 die Britta Schönfeld–Küpper spielt, 15. Jubiläum – und die Serie wird 30 Jahre alt, was bei RTL vom 25. bis 29. November mit einer Jubiläumswoche gewürdigt wird. «Vielleicht musste das so zusammenkommen – immerhin wäre ich ohne ‹Unter uns› nicht da, wo ich jetzt bin. Nicht beruflich und nicht privat», findet Heynig. Denn durch ihr Engagement in Köln lernte sie ihren jetzigen Ehemann kennen. «Ich hatte bis dahin so einige wilde Lieben hinter mir, hatte gerade erst eine schreckliche, über Jahre andauernde Amour fou beendet – und habe einen Abend später in einem Restaurant Oliver getroffen.»