Unterstützt Kanye West seine Ex Kim Kardashian nicht bei den Kids?

Kardashian hingegen hatte nicht so viel Glück in der Liebe: Nach der Trennung von West kam sie mit dem Komiker Pete Davidson (30) zusammen. Doch nach nur neun Monaten Beziehung gaben die beiden ihr Liebes–Aus bekannt. Grund für die Trennung sollen Davidson und Kardashians volle Terminkalender gewesen sein. Bis heute scheint das Ex–Paar ein gutes Verhältnis zueinander zu pflegen. So bezeichnete Kardashian ihren Ex in einem Gespräch mit «Interview» als «einen süssen Kerl» und «so guten Menschen» .