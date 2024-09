Unterstützung für dänische Athleten: Kronprinz Christian besucht Paris

Erster grosser Solo–Auslandsaufenthalt in Afrika steht an

Dieser Solo–Tripp des jungen dänischen Prinzen in ein europäisches Nachbarland ist ein kleiner Vorgeschmack auf das, was Christian in den kommenden Tagen erwarten wird. Denn wie der Palast am 30. August auf der Homepage bekannt gegeben hat, wird der skandinavische Royal in Kürze in einen ausgedehnten Solo–Auslandsaufenthalt starten.