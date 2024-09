Untersuchung beendet: Daran starb Shifty Shellshock

Die Gerichtsmediziner des Los Angeles County haben ihre Ergebnisse zum plötzlichen Tod von Shifty Shellshock (1974–2024) vorgelegt. Der Frontmann der Band Crazy Town, der mit bürgerlichem Namen Seth Binzer hiess, wurde am 24. Juni 2024 leblos in seinem Haus in Los Angeles aufgefunden. Er wurde nur 49 Jahre alt.