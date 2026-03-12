«Unvergesslich»: Kerry Washington mit Mutter auf dem roten Teppich

Für US–Star Kerry Washington markierte dieser besondere Abend mit ihrer Mutter zugleich den Auftakt einer Reihe beruflicher öffentlicher Auftritte. Nur wenige Tage nach der Gala steht für die Schauspielerin ein wichtiger Termin an: Am 18. März feiert die Apple–TV+–Serie mit Psychothriller–Elementen, «Imperfect Women», Premiere. Neben Washington spielen Elisabeth Moss und Kate Mara mit.