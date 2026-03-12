«Unvergesslich»: Kerry Washington mit Mutter auf dem roten Teppich

Kerry Washington (49) hat am Mittwochabend die Charity–Gala «An Unforgettable Evening 2026» im Beverly Wilshire in Beverly Hills zu einem echten Familienabend gemacht. Die US–Schauspielerin betrat den roten Teppich Seite an Seite mit ihrer Mutter Valerie.
Die Emmy–Preisträgerin erschien zu der Gala in einem ungewöhnlich geschnittenen orangefarbenen Ballonminikleid mit Schleife vorne am Saum und Schleppe. Dazu kombiniert sie schwarzen Strumpfhosen. Mutter Valerie zeigte sich in einem schwarzen Hosenanzug.
Prominente Gäste
Die Gala lockte eine illustre Promischar an: Die Schauspielerinnen Sofia Vergara und Carmen Electra waren ebenso vor Ort wie Lori Loughlin mit Tochter Olivia Jade. Rhea Seehorn, bekannt aus der Serie «Better Call Saul», liess sich blicken, sowie Jonathan Cheban und Christine Chiu aus «Bling Empire».
Auch Tracy Ifeachor, die zuletzt in der Dramaserie «The Pitt» zu sehen war, erschien bei dem Event, Komikerin Whitney Cummings sowie TV–Moderatorin Maria Menounos und Model Amber Vallatta gehörten ebenfalls zur Gästeliste der jährlichen Benefizveranstaltung.
Ein Abend für den guten Zweck
Der glamouröse Gala–Abend stand ganz im Zeichen der Krebsforschung: Die Veranstaltung wird alljährlich zugunsten des Women's Cancer Research Fund ausgerichtet – einer Organisation, die sich der Erforschung von Krebserkrankungen bei Frauen widmet und die medizinische Wissenschaft in diesem Bereich voranbringen will.
Für US–Star Kerry Washington markierte dieser besondere Abend mit ihrer Mutter zugleich den Auftakt einer Reihe beruflicher öffentlicher Auftritte. Nur wenige Tage nach der Gala steht für die Schauspielerin ein wichtiger Termin an: Am 18. März feiert die Apple–TV+–Serie mit Psychothriller–Elementen, «Imperfect Women», Premiere. Neben Washington spielen Elisabeth Moss und Kate Mara mit.