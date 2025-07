Unwetter über Wacken: Gelände musste teilweise geräumt werden

Turbulente erste Festival–Nacht auf dem Wacken Open Air in Schleswig–Holstein. Wie unter anderem die «Kieler Nachrichten» melden, musste der Veranstalter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Gelände und den Camping–Platz aufgrund eines Unwetters teilweise räumen lassen. Gegen 23:30 Uhr habe es eine Lautsprecher–Durchsage gegeben, berichtet das Blatt. Die Camperinnen und Camper wurden aufgefordert, ihre Zelte zu verlassen und sich in ihren Fahrzeugen in Sicherheit zu begeben.