Kräne können nicht aufgestellt werden

Unwetter! «Verrückteste Show der Welt» mit Andreas Gabalier verschoben

Unwetter in Österreich: Die TV–Live–Show «Die Verrückteste Show der Welt» mit Andreas Gabalier muss aufgrund von massiven Regenfällen am Wörthersee verschoben werden. Das gab die Produktionsfirma am Samstag bekannt.