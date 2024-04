Updates und Ausblick: Was sich derzeit bei WhatsApp tut

Die Verifizierung per Passkey kann in der App unter Einstellungen > Konto > Passkeys aktiviert werden – sofern sie dort bereits angezeigt wird. In unserem Test war die Option dort noch nicht verfügbar. Für Android–Nutzer gibt es die Option bereits seit Oktober 2023, für iOS–Nutzer wird sie in den kommenden Wochen schrittweise ausgerollt, wie Meta mitteilt.