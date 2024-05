Üppige Gehaltserhöhung bewegte Neve Campbell zum «Scream»-Comeback

«Ich habe mit Sidney 30 Jahre lang gelebt und bin wirklich, wirklich glücklich darüber, wieder zu ihr zurückzukehren», so Campbell. Im sechsten Teil des Franchises hatte sie erstmals gefehlt, nachdem sie der Meinung war, das angebotene Gehalt entspreche bei weitem nicht dem Wert, den sie für die «Scream»–Reihe hat. Dieses Versäumnis wurde offenbar ausgemerzt, wie Campbell andeutet: «Als sie zum ersten Mal auf mich zukamen [wegen Scream 7], dachte ich: ‹Ich weiss nicht, wie Respekt für sie aussieht. Wir könnten an ganz unterschiedlichen Orten sein.› Aber sie haben an einem starken Ort angefangen, das war schön.» Eine genaue Summe nannte sie wenig überraschend nicht.