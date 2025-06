Urheberrechtsverletzung? Eminems Musikverlag verklagt Meta-Konzern

Besonders ins Visier geraten sind Funktionen wie «Original Audio» und «Reels Remix», die es Nutzern ermöglichen sollen, die Musik ohne entsprechende Lizenz zu verwenden. Die Songs sollen so millionenfach in Videos aufgetaucht und abgespielt worden sein – ohne dass entsprechende Tantiemen an die Rechteinhaber flossen. Laut den Gerichtsdokumente hatte Meta zwar nach früheren Beschwerden einige Songs entfernt, aber angeblich weiterhin «nicht autorisierte, unlizenzierte Kopien» gespeichert.