Urlaub geplant? So überleben Pflanzen die Zeit ohne tägliche Pflege

Auf die Urlaubszeit vorbereiten

Bevor man seine Pflanzen alleine zu Hause lässt, sollte man ihnen nochmal eine Rundum-Reinigung gönnen: abstauben und beschädigte Blätter entfernen. Am besten ist es, die Pflanzen an einem Ort zu platzieren, an dem sie viel Licht abbekommen - zum Beispiel vor einem Fenster mit offenen Vorhängen, jedoch nicht in direktem Sonnenlicht. Ausserdem brauchen die Pflanzen ausreichend frische Luft mit hoher Luftfeuchtigkeit. Der ideale Ort: das Badezimmer. Denn so wird auch der Wasserbedarf reduziert.