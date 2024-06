Urlaub im Ausland: Was tun, wenn man krank wird?

Die richtige Vorsorge für die Reise

Schon vor dem Abflug in Richtung Traumreiseziel sollten Urlauberinnen und Urlauber mehrere Dinge auf dem Radar haben. Sind die Reiseapotheke gut bestückt (mit Pflastern, Verbandsmaterial, Desinfektionsspray, Einmalhandschuhen, Schmerzmitteln, Sonnenschutzmittel und mehr), alle empfohlenen Reiseimpfungen gemacht und die benötigten Medikamente eingepackt, sollten sich Reisende unter anderem darüber informieren, wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort erreichbar sind. In der Europäischen Union sind die Notrufdienste etwa überall per Mobil– und Festnetztelefon unter der Notrufnummer 112 kontaktierbar.