Urlaub in Österreich: Mehr als Kaiserschmarrn und Berge

Ein grossartiger Ausblick lässt sich nicht nur dort mit Kochkunst verbinden. Aussergewöhnlich kulinarisch wird es beispielsweise auch auf Genusswanderungen oder bei einem Frühstück in der Genussgondel der Wiedersbergerhornbahn Alpbach, die in diesem Jahr für Termine ab dem 7. Juni gebucht werden kann und mit der es hoch hinaus geht, während man herzhaften Käse und mehr geniesst. Unter anderem am Grundlsee in der Steiermark können hungrige Urlauberinnen und Urlauber hingegen auf einer sogenannten Plätte, einem traditionellen Holzboot, frühstücken.