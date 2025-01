Urlaub mit der Familie: Wann haben die Kinder 2025 Ferien?

Winterurlaub: Schnee und Spass zum Jahresbeginn

Für viele Familien beginnt das Reisejahr mit den Winterferien, die in einigen Bundesländern in den Februar fallen. So haben Kinder in Berlin, Brandenburg und Sachsen vom 3. bis 8. Februar frei. In Bayern dagegen sind die so genannten Faschingsferien später, nämlich vom 3. bis 7. März. In anderen Bundesländern wie Nordrhein–Westfalen oder Niedersachsen gibt es keine Winterferien.