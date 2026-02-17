Urlaub planen trotz Pflege: Tipps für Angehörige von Demenzkranken

Stunden– oder tageweise Betreuung im eigenen Zuhause ist mit sogenannter Verhinderungspflege oder auch Ersatzpflege möglich. Dabei müssen nicht ausschliesslich professionelle Pflegekräfte zum Einsatz kommen. Auch andere Familienangehörige können etwa die Pflege übernehmen und werden dafür gewissermassen entlohnt. In einem Kalenderjahr können bis zu acht Wochen beantragt werden. Möglich ist dies bei den Pflegegraden zwei bis fünf. Auch wenn die Pflegeperson beispielsweise durch eine Krankheit ausfällt, kann die Ersatzpflege in Anspruch genommen werden.