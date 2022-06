Urlaubstrend Camping: Diese Apps sollten nicht fehlen

Genug Platz und das richtige Wetter zum Draussen sein

Wer hingegen sicher gehen will, dass er mit seinem mobilen Zuhause nicht auf zu engen Strassen stecken bleibt, greift zur App «Sygic Truck GPS Navigation» (Android/iOS). Sie kann 14 Tage lang kostenlos genutzt oder für einmalig 80 Euro unbegrenzt genutzt werden. Die App navigiert Camper (und Trucker) zuverlässig über Routen, auf denen grosse Fahrzeuge bequem Platz haben. Auch Campingplätze sind in der App hinterlegt. Praktisch ist zu guter Letzt auch die «Tool Box» (Android), die die in Smartphones verbauten Sensoren nutzt: Von einer Wasserwaage über einen Kompass bis zur Lupe enthält die App 23 essenzielle Werkzeuge, die während des Campingurlaubs nützlich sein können. Auch hier ist die Premiumversion kostenpflichtig.