Urologe klärt auf: Die wichtigsten Säulen der Männergesundheit

Warum ist gerade die Prävention aus Ihrer Sicht so wichtig?

Dr. Hohmuth: Wenn man sich die Häufung der Erkrankungen anschaut und in Erwägung zieht, dass die Todesursache Nummer eins in Deutschland die Herz–Kreislauf–Erkrankungen sind, dann sind das häufig auch Erkrankungen, die durch den Lebensstil in einer Wohlstandsgesellschaft ausgelöst und auch verstärkt werden. Und deshalb brauchen wir diese Leitlinien. Durch eine rechtzeitige Früherkennung kann dann eine Behandlung eingeleitet werden – und im Frühstadium einer Krebserkrankung zum Beispiel kann dann auch eine Heilung in Aussicht gestellt werden. Die meisten Menschen wissen das nicht.