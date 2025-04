Urteil: Lilly Becker muss mehr als 200.000 Euro zurückzahlen

Im Februar jubelte Lilly Becker bei «Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!» über ihre Dschungelkrone und den Sieg von 100.000 Euro. Zwei Monate später dürfte sie nun in einer ganz anderen Stimmung sein. Denn am Mittwoch, 16. April, hat das Münchner Landgericht entschieden: Sie muss ihrem Ex–Partner eine sechsstellige Summe plus Zinsen zurückzahlen. Zudem muss sie die Kosten für den Anwalt des Klägers übernehmen.