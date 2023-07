Urteil nach Unfall: Pete Davidson muss Sozialdienst leisten

Den Sozialdienst darf Pete Davidson demnach auf der Feuerwache absolvieren, in der sein Vater einst arbeitete. Scott Davidson starb am 11. September 2001 beim Einsatz nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center in New York. Sein Sohn war damals sieben Jahre alt. Der Komiker ist in seinen Programmen immer offen damit umgegangen, wie der Tod seines Vaters seine Psyche beeinträchtigt hat.