US-amerikanische R&B-Sängerin Angela Bofill ist tot

Ihr erstes Album «Angie» erschien 1978

Geboren wurde Angela Tomasa Bofill 1954 im New Yorker Stadtteil Bronx, ihr Vater war Kubaner, ihre Mutter Puerto–Ricanerin. Bofill studierte an der Manhattan School of Music, sang anschliessend zunächst in einem New Yorker Theater. Durch glückliche Kontakte haben zwei Produzenten 1978 ihr erstes Album «Angie» mit dem Hit «This Time I'll Be Sweeter» herausgebracht, was ihre musikalische Karriere endgültig ins Rollen brachte.