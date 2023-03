US-Autor Paul Auster an Krebs erkrankt

«Gratwanderung nicht immer einfach»

Ihr Mann werde derzeit in der Sloan Kettering Krebsklinik in New York behandelt und sie selbst lebe nun an einem Ort, den sie «Cancerland» (zu Deutsch: «Krebsland») nenne. Viele Menschen hätten dessen Grenzen überschritten, «entweder weil sie selbst krank sind oder waren oder weil sie jemanden, einen Elternteil, ein Kind, einen Ehepartner oder einen Freund lieben, der Krebs hat oder hatte». Krebs sei für jede Person, die ihn habe, anders. «Manche Menschen überleben es und andere sterben. Das weiss jeder, und doch verändert das Leben in der Nähe dieser Wahrheit die alltägliche Realität», erklärt die Autorin von «Was ich liebte» und «Die zitternde Frau. Eine Geschichte meiner Nerven».