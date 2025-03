US-Box-Grösse George Foreman mit 76 Jahren verstorben

Weltberühmt wurde der Kampf von 1974 gegen Muhammad Ali (1942–2016) im damaligen Zaire (inzwischen Demokratische Republik Kongo), der als «Rumble in the Jungle» in die Geschichte einging. Ali besiegte Foreman überraschend durch technischen K.O. in der achten Runde. Später entwickelten die beiden eine enge Freundschaft. Als Ali 2016 starb, sagte Foreman: «Ich habe meinen besten Freund verloren.»