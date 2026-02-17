US-Bürgerrechtsikone Jesse Jackson im Alter von 84 Jahren verstorben

Obwohl eine offizielle Todesursache zunächst nicht genannt wurde, war bekannt, dass Jackson seit über einem Jahrzehnt an Progressiver Supranukleärer Blicklähmung (PSP) litt – einer seltenen neurologischen Erkrankung, die das Gehen und Schlucken erschwert. Bereits 2017 hatte er zudem seine Parkinson–Diagnose öffentlich gemacht. Trotz dieser gesundheitlichen Rückschläge blieb er bis zuletzt eine moralische Instanz in den USA.