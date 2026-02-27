US-Eishockey-Star Brady Tkachuk wehrt sich gegen das Weisse Haus

Auch «Schliess' die Nord–Grenze»–Ruf nicht von Tkachuk

Der Eishockey–Star wies zudem zurück, jene Stimme gewesen zu sein, die während eines Telefonats des Teams mit US–Präsident Donald Trump (79) nach dem Finaltriumph «Schliess' die Nord–Grenze» gerufen haben soll. «Ich habe gesehen, dass Leute denken, ich sei das gewesen. Aber wenn man sich das Video anschaut, ist das nicht meine Stimme und etwas, das ich nie sagen würde», betonte Tkachuk.