US-Erotikstar Jesse Jane tot aufgefunden

Anschliessend wurde sie Coverstar diverser Magazine, darunter «Hustler», «Front», «Club» oder «AVN». Zudem war sie als Sex–Redakteurin für das Magazin «Rock Confidential» tätig, ehe sie dann selbst in zahlreichen Erotik– und Pornofilmen zu sehen war. 2012 wurde sie in die Hall of Fame der XRCO aufgenommen, einer Organisation von Kritikern pornografischer Werke. Seit 2013 war sie Mitglied der Hall of Fame von AVN, einem Branchenmagazin in der Sexindustrie.