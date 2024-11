US-Gameshow-Moderator Chuck Woolery gestorben

Woolerys Karriere: Vom Dating–Moderator zum konservativen Meinungsmacher

Woolery hatte sechs Jahre lang das «Glücksrad» moderiert, hatte zeitweise eine eigene Talkshow «The Chuck Woolery Show» und war Gastgeber von «The Dating Game». Ausserdem hatte er Gastauftritte in Serien wie «Cold Feet» und «Scrubs» und spielte die Hauptrolle in einer Reality–Show über sein Leben namens «Chuck Woolery: Naturally Stoned». 2007 wurde Woolery in die American TV Game Show Hall of Fame aufgenommen.