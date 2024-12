US-«Golden Bachelor»: Gerry Turner ist unheilbar an Krebs erkrankt

«Es gibt keine Heilung»

«Als Theresa und ich uns gerade sehr bemühten, unseren Lebensstil zu finden und herauszufinden, wo wir leben und wie wir unser Leben gestalten wollten, wurde bei mir leider Krebs diagnostiziert», erzählte Turner in dem Interview. Er erklärte weiter, dass er sich vor drei Jahren beim Unterrichten eines Pickleball–Kurses an der Schulter verletzte, aber damals nicht zum Orthopäden ging. Schliesslich sei er dann doch noch zum Arzt gekommen und der Orthopäde habe ihm gesagt: «Gerry, wir können nicht viel für Ihre Schulter tun, aber es gibt hier einige ungewöhnliche Blutmarker.» Der Orthopäde habe mit Turners Hausarzt Verbindung aufgenommen, der ihn dann an einen Onkologen überwiesen habe.