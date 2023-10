US-Kinos: Selbst Martin Scorsese kommt nicht an Taylor Swift vorbei

Wer sich noch immer fragt, welche Strahlkraft Popstar Taylor Swift (33) in den USA hat, bekommt dies mit einem Blick auf die offiziellen Kinozahlen eindrucksvoll vorgeführt. Denn selbst Altmeister Martin Scorsese (80) und sein Ensemble an absoluten Hollywood–Grössen kamen laut «Variety» nicht an der Sängerin vorbei: Obwohl Scorseses neuer Epos «Killers of the Flower Moon» starke 23 Millionen US–Dollar am Startwochenende in Nordamerika einspielen konnte, sicherte sich Swifts Konzertfilm «The Eras Tour» mit riesigem Vorsprung Platz eins.