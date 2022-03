US-Komiker Pete Davidson unternimmt Ausflug ins All

Pete Davidson (28) fliegt am 23. März ins All. Er wird einer der Passagiere des vierten bemannten Fluges des New-Shepard-Programms von Blue Origin sein. Das kündigte das Unternehmen, das wie Amazon von Jeff Bezos (58) gegründet wurde, nun an. Neben dem Komiker und Freund von Kim Kardashian (41) werden sich demnach auch die Unternehmer Marty Allen, Jim Kitchen, George Nield sowie Marc und Sharon Hagle an Bord befinden. Am frühen Nachmittag soll der Ausflug starten.