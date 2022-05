US-Komiker Pete Davidson verlässt «Saturday Night Live»

Doch auch als Fernseh- und Filmschauspieler war Davidson zuletzt vielbeschäftigt. Im vergangenen Jahr stand er als «Blackguard» für «The Suicide Squad» vor der Kamera. In dem Animationsfilm «Marmaduke»(2022) lieh er der gleichnamigen Dogge seine Stimme. Davidson wird ausserdem ab August in dem Horrorfilm «Bodies Bodies Bodies» zu sehen sein und in der Peacock-Komödie «Bupkis» eine autobiografische Rolle übernehmen, so Variety.