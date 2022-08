US-Model Chrissy Teigen ist erneut schwanger

US-Model Chrissy Teigen (36) und ihr Ehemann, Musiker John Legend (43), erwarten erneut ein Kind. Das gab Teigen am Mittwochabend via Instagram bekannt. Auf einem Bild zeigt sie sich in ihrem neuesten Post in einem Crop-Top und Spitzenunterwäsche mit deutlich sichtbarem Babybauch. Erst vor zwei Jahren erlitt Teigen eine Fehlgeburt.