US-Model Karlie Kloss ist wieder Mutter geworden

Auf der diesjährigen Met Gala in New York hatte Kloss erstmals ihr Babybäuchlein präsentiert. Auf die Frage einer «Entertainment Tonight»-Reporterin, warum sie sich entschieden hatte, ihre Schwangerschaft auf dem Event öffentlich zu machen, erklärte das Model: «Dies ist natürlich der wichtigste Abend in der Modebranche und ich bin ehrlich überrascht, dass ich so lange ein Geheimnis daraus machen konnte.»