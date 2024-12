US-Moderator Conan O'Brien trauert um seine beiden Eltern

Vater war «oft der lustigste Typ im Raum»

Der Zeitung sagte Conan O‹Brien über seinen Vater: «Die Wissenschaft hat gesagt, dass es so etwas wie ein Perpetuum mobile nicht gibt, aber mein Vater war der Beweis dafür, dass das nicht stimmt. Mein Vater war ständig in Bewegung. Und er hatte Interesse an allem – absolut allem.» Jeder, der Dr. O›Brien nur durch seine Arbeit gekannt habe, «würde denken: ‹Was für ein faszinierender Mann›», sagte er weiter. «Aber er war oft der lustigste Typ im Raum. Und wenn er lachte, zuckte sein ganzer Körper und er umarmte sich fast selbst.»