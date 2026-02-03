US-Moderatorin Savannah Guthrie: Wurde ihre Mutter entführt?

Polizei spricht von Tatort statt Vermisstenfall

Wie das «People»–Magain berichtet, haben die Ermittlungen eine beunruhigende Wendung genommen. Sheriff Chris Nanos vom Pima County Sheriff's Department erklärte auf einer Pressekonferenz am Montag, dass die Behörden das Haus von Nancy Guthrie mittlerweile als «Tatort» einstufen. «Das ist keine Suchmission mehr», stellte der Sheriff klar. Die Ermittler gehen davon aus, dass die 84–Jährige «gegen ihren Willen aus dem Haus geholt wurde, möglicherweise mitten in der Nacht».