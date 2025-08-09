US-Musiker Jack White postet seltenes Foto mit seinem Lookalike-Sohn

«Er hat definitiv deine Haare»

Auf dem Bild tragen beide schwarze Kleidung und zeigen ihren dunklen Wuschelkopf. Im Vordergrund sind zudem zwei Gitarren zu sehen. White ergänzte den Post um ein weiteres Foto aus Henrys Babyzeit. «Ich möchte meinem einzigen Sohn Henry Lee White alles Gute zum 18. Geburtstag wünschen! Bin seit dem ersten Tag stolz auf diesen jungen Mann! Bleib wie du bist, Hank», schrieb der Musiker in der Bildunterschrift. «Wie der Vater, so der Sohn», kommentierte ein User das Bild des Duos. «Er hat definitiv deine Haare», lautete ein weiterer Kommentar zu der Ähnlichkeit zwischen Vater und Sohn.