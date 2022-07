Am späten Nachmittag gaben der POTUS und First Lady Jill Biden (71) auf dem Südrasen des Weissen Hauses zunächst eine Grillparty für Militärfamilien. Gegen 21 Uhr Ortszeit fand die gesamte Familie sich dann auf dem Truman-Balkon ein, um die Feuerwerke an der Nationalpromenade zu beobachten. Mit dabei waren unter anderem Sohn Robert Hunter (52) mit seiner Ehefrau Melissa Cohen und dem zweijährigen Sohn Beau. Joe Biden gab sich dabei leger im Hemd ohne Krawatte, Jill Biden trug ein florales Sommerkleid.