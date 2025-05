US-Präsident Donald Trump sorgt als Papst für Empörung

Doch während einige den Beitrag feiern und davon sprechen, dass es «nur ein Witz» sei, werfen viele Nutzerinnen und Nutzer dem Präsidenten Respektlosigkeit vor. «Ich kann nicht glauben, dass das echt ist», heisst es etwa in einer Antwort auf den Post. Gemeint ist nicht das Bild an sich, sondern dass dieses überhaupt über offizielle Kanäle veröffentlicht wurde. «Ich erwarte von Trump nicht das geringste Mass an Respekt, aber das ist ein neuer Tiefpunkt.»